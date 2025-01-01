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केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) की ओर से गठित समिति रिपोर्ट में दर्ज दावों और उपलब्धियों का मौके पर मिलान करेगी। पीटीआर में भारतीय वन्यजीव संस्थान के सहयोग से एमईई सर्वे कराया गया था। इसमें बाघों के प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा, जंगल में पैदल गश्त और एम-स्ट्राइप एप से निगरानी व्यवस्था का मूल्यांकन किया गया।वन अग्नि सुरक्षा और मानव-वन्यजीव संघर्ष रोकने के प्रयासों को भी परखा गया। घास के मैदानों का विकास, वाटर होल्स का रखरखाव, जैव विविधता संरक्षण और इको टूरिज्म से जुड़ी गतिविधियों का आकलन किया गया।सर्वे के आंकड़ों और निर्धारित मानकों के आधार पर पीटीआर प्रशासन ने विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर एनटीसीए को भेज दी है। अब विशेषज्ञ समिति दस्तावेजों में दर्ज तथ्यों का मौके पर सत्यापन करेगी। टीम यह भी देखेगी कि संरक्षण के प्रयासों का जंगल और वन्यजीवों पर कितना असर पड़ा है।विशेषज्ञ समिति वन प्रबंधन के साथ उपलब्ध संसाधनों का भी आकलन करेगी। इसमें वनकर्मियों की संख्या, वाहनों, निगरानी उपकरणों और बुनियादी सुविधाओं की स्थिति परखी जाएगी। आवंटित बजट के सापेक्ष कराए गए कार्यों और उनके परिणामों का भी मिलान होगा।आईयूसीएन के संरक्षित क्षेत्र प्रबंधन ढांचे के तहत होने वाले इस मूल्यांकन का उद्देश्य पीटीआर में बाघों के प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा और वन्यजीव संरक्षण के प्रयासों की प्रभावशीलता जानना है।एमईई के तहत सर्वे और आकलन पूरा कर रिपोर्ट भेज दी गई है। अब तीन सदस्यीय विशेषज्ञ समिति इसका सत्यापन और मूल्यांकन करेगी। टीम के 24 नवंबर को पीलीभीत पहुंचने की संभावना है।-मनीष सिंह, डीएफओ