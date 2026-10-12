Pilibhit News: घर में घुसकर पत्नी से मारपीट, चार लोगों पर रिपोर्ट

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गांव के मो. नाजिम ने अमरिया पुलिस को दी तहरीर में कहा कि आठ अक्टूबर को दोपहर करीब तीन बजे पड़ोस में रहने वाले कमरुद्दीन पुत्र जलाउद्दीन, आसिम और फईम पुत्रगण कमरुद्दीन व हिना उनके घर में घुस आए। इन लोगों ने उनकी पत्नी जमशीद बेगम के साथ लाठी-डंडों से मारपीट की। वह और उनकी पत्नी घायल हो गए। सीओ सदर नताशा गोयल ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है। संवाद

अमरिया। थाना क्षेत्र के गांव रसूला फरदिया में घर में घुसकर महिला से मारपीट करने का मामला सामने आया है।