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प्रतियोगिता की दौड़ स्पर्धाओं में बालिका वर्ग की 50 मीटर दौड़ में प्राथमिक विद्यालय हिम्मतनगर की हेमवती ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। 100 मीटर दौड़ में प्राथमिक विद्यालय पुरवा भूड़ा की दुर्वेश कुमारी विजेता रहीं। वहीं, बालक वर्ग की 50 मीटर दौड़ में प्राथमिक विद्यालय भिलईया गांवखेड़ा के आदित्य ने बाजी मारी, जबकि 100 मीटर दौड़ में कंपोजिट विद्यालय अलकथन के सत्यपाल प्रथम रहे।प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों में खासा उत्साह देखने को मिला। विजेता प्रतिभागियों को खंड शिक्षा अधिकारी मरौरी डॉ. जगदीश कुमार ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। प्रतियोगिताओं का संचालन प्रखर मिश्रा ने किया। इस मौके पर जिला व्यायाम शिक्षक राजीव कुमार, प्रभारी अजय कुमार, प्रखर मिश्रा,उमेश गंगवार, ललकारन, देवेंद्र कन्हैया करन शर्मा आदि मौजूद रहे।