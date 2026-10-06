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Pilibhit News: 194 श्रमिकों का हुआ स्वास्थ्य परीक्षण

Tue, 06 Oct 2026 11:49 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Updated Tue, 06 Oct 2026 11:49 PM IST
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Health check-up conducted for 194 workers.
पीलीभीत। सेवा संकल्प अभियान के तहत मंगलवार को ग्राम भर पचपेड़ा में श्रम विभाग और स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त तत्वावधान में श्रमिक सम्मान निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाया गया। श्रम प्रवर्तन अधिकारी शशिकला ने श्रमिकों से निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कराने का अनुरोध किया और श्रम विभाग की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। शिविर में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 194 श्रमिकों की जांच की। इसमें मलेरिया, शुगर, एचआईवी, वीडीआरएल, एचबीएसएजी, विडाल, एएफबी, थायराइड समेत अन्य जांच की गईं। चिकित्सकों के परामर्श पर श्रमिकों को निशुल्क दवाएं भी वितरित की गईं। संवाद
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