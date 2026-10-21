Pilibhit News: दो हादसों में बाइक सवार चार लोगों की मौत

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नवाबगंज पुलिस के मुताबिक, हाफिजगंज के जासपुर गांव निवासी विष्णु (21) अपने चचेरे भाई सोनू (18) के साथ कस्बे में रामलीला मेला देखने आए थे। देर रात दोनों बाइक से घर लौट रहे थे। सुंदरी मार्ग पर पृथ्वीपुर नवदिया गांव के पास सामने से आ रही कंबाइन से बाइक की टक्कर हो गई। हादसे में विष्णु की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंचे परिजन सोनू को इलाज के लिए बरेली ले जा रहे थे, उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया।दूसरी घटना शाही के सुल्तानपुर गांव के पास हुई। शीशगढ़ की ओर से आ रही बाइक ने एक ट्रक को ओवरटेक किया। इसी दौरान दुनका की ओर से आ रही बाइक से उनकी टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों बाइकों पर सवार चारों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को एंबुलेंस से अस्पताल ले जाया जा रहा था। रास्ते में ही बकैनिया वीरपुर निवासी अर्जुन (20) और दूसरी बाइक के सवार धनेटा निवासी अंकित (19) की मौत हो गई। सुल्तानपुर निवासी चंद्रपाल (22) और धनेटा निवासी राजेश (30) का इलाज चल रहा है। सीओ मीरगंज अजय कुमार ने बताया कि मृतकों के परिवारों को जानकारी दे दी गई है।