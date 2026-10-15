पीलीभीत: पूर्णागिरि जनशताब्दी एक्सप्रेस में अब चार अतिरिक्त कोच, यात्रियों को मिलेगी राहत

सीटों की उपलब्धता बढ़ने से मिलेगी राहत

ट्रेन में चार अतिरिक्त द्वितीय श्रेणी के कोच स्थायी रूप से जुड़ने से सामान्य श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों की क्षमता बढ़ेगी। इससे भीड़ का दबाव कम होने और अधिक यात्रियों को यात्रा का अवसर मिलने की उम्मीद है। लंबे समय से इस ट्रेन में अतिरिक्त कोच बढ़ाने की जरूरत महसूस की जा रही थी। अब कोचों की संख्या बढ़ने से यात्रियों को राहत मिलने की संभावना है।



केंद्रीय राज्यमंत्री एवं पीलीभीत के सांसद जितिन प्रसाद ने बताया कि क्षेत्र की जनता की जरूरतों के अनुरूप जनसुविधाओं का विस्तार प्राथमिकता है। रेल संपर्क किसी भी क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण आधार है। ट्रेन में अतिरिक्त कोच बढ़ने से विद्यार्थियों, नौकरीपेशा लोगों, व्यापारियों और किसानों को लाभ मिलेगा। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक निर्णय लेने के लिए रेल मंत्रालय का आभार।