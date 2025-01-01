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Pilibhit News: खटीमा जंगल मार्ग पर वनकर्मियों ने चलाया सफाई अभियान

Tue, 06 Oct 2026 12:02 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Updated Tue, 06 Oct 2026 12:02 AM IST
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Forest personnel conducted a cleanliness drive on the Khatima forest route.
खटीमा जंगल मार्ग पर वनकर्मियों ने चलाया सफाई अभियान। स्रोत​ विभाग
माधोटांडा। पीलीभीत टाइगर रिजर्व की महोफ रेंज की टीम ने सोमवार को खटीमा जंगल मार्ग पर सफाई अभियान चलाया। रेंजर सहेंद्र यादव के नेतृत्व में वनकर्मियों ने लालपुल तक सड़क के दोनों ओर बिखरी पन्नी, प्लास्टिक, बोतलें समेत अन्य कचरा एकत्र किया। इसे कूड़ेदान में डाला गया। अभियान में पीटीआर कर्मचारियों के साथ टाइगर रिजर्व के गाइड और चालक भी शामिल रहे। टीम ने जंगल क्षेत्र में आने-जाने वाले लोगों से भी कूड़ा खुले में न फेंकने की अपील की। रेंजर सहेंद्र यादव ने बताया कि प्लास्टिक और अन्य कचरा वन्यजीवों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। जंगल को स्वच्छ रखने के लिए आगे भी इस तरह के अभियान जारी रखने की बात कही गई। संवाद
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