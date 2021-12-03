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Pilibhit News: ओवररेटिंग की शिकायत पर खाद विक्रेता का प्राधिकार पत्र निलंबित

Sat, 10 Oct 2026 12:16 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Updated Sat, 10 Oct 2026 12:16 AM IST
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Fertilizer dealer's authorization letter suspended following complaint of overcharging.
पीलीभीत। खाद की बिक्री में निर्धारित दर से अधिक रुपये लेने की शिकायत पर कृषि विभाग ने कार्रवाई की है। पूरनपुर क्षेत्र के शांतिनगर स्थित श्रीराम खाद भंडार के प्रतिष्ठान पर उर्वरक वितरण पर रोक लगाते हुए उर्वरक प्राधिकार पत्र निलंबित कर दिया गया है। जिला कृषि अधिकारी ने मामले में आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों को सूचना भेजी है। जिला कृषि अधिकारी विनीत कुमार ने बताया कि छह अक्तूबर को दो किसानों ने श्रीराम खाद भंडार पर यूरिया उर्वरक की ओवररेटिंग की शिकायत की थी। शिकायत के आधार पर आठ अक्तूबर को तहसील प्रशासन की ओर से जांच की गई। जांच के दौरान शिकायत के समर्थन में उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों में यूपीआई ट्रांजेक्शन के माध्यम से 800 रुपये लिए जाने का मामला सामने आया। इसके आधार पर प्रतिष्ठान पर उर्वरक वितरण पर रोक लगाते हुए विक्रेता का प्राधिकार पत्र निलंबित कर दिया गया। संवाद
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