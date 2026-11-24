Pilibhit News: खेत के पैसों के लेनदेन को लेकर पिता-पुत्र से मारपीट
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Updated Tue, 24 Nov 2026 12:26 AM IST
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अमरिया। ग्राम बरादुनवा में खेत के पैसों के लेनदेन को लेकर तीन लोगों के खिलाफ पुलिस ने मारपीट की रिपोर्ट दर्ज की है। जरूप सिंह ने बताया कि गांव के ओमप्रकाश, भूराराम और कमलेश ने उनके घर पर आकर गाली-गलौज किया। विरोध पर मारपीट की। 15 वर्षीय बेटे अमृतपाल सिंह को भी बुरी तरह पीटा। आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। सीओ सदर नताशा गोयल ने बताया कि कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
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