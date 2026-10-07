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Pilibhit News: हर बूथ कार्यकर्ता साबित होगा पार्टी की रीढ़ की हड्डी

Wed, 07 Oct 2026 12:08 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Updated Wed, 07 Oct 2026 12:08 AM IST
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Every booth worker will prove to be the backbone of the party.
नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष को पटका पहनाते भाजपा जिलाध्यक्ष। संवाद
संवाद न्यूज एजेंसी
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पीलीभीत। भाजपा के पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाशपाल ने बरखेड़ा के पूर्व भाजपा नेता व राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के पूर्व प्रचारक रहे रामनरेश वर्मा को भाजपा के पिछड़ा वर्ग मोर्चा का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए जाने पर भाजपा कार्यालय पर जोरदार स्वागत किया गया।
मोर्चे के जिलाध्यक्ष व अन्य कार्यकर्ताओं ने पहले बीसलपुर मार्ग उनके जिला आगमन पर उनका स्वागत किया। इस माैके पर रामनरेश वर्मा ने कहा कि वह बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं, लेकिन पार्टी ने उनको अगर प्रदेश नेतृत्व में दायित्व दिया है तो वह बूथ स्तर तक मजबूती से काम करेंगे व हर बूथ कार्यकर्ता उनकी रीढ़ की हड्डी साबित होगा।
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पार्टी कार्यालय पर जिलाध्यक्ष गोकुल प्रसाद मौर्य, जिला महामंत्री अनुराग अग्निहोत्री, नमन राजपूत, संतराम राठौर आदि ने उनको फूल मालाएं व पुष्पगुच्छ देकर उनका अभिनंदन किया। ओपी मौर्य, बबलू सक्सेना, जय-जय राम आदि मौजूद रहे।
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