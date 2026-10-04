फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pilibhit News ›   Electric current passed through farm fences; wildlife faces looming danger.

Pilibhit News: खेतों में लगे तार में छोड़ा करंट, वन्यजीवों पर मंडरा रहा खतरा

Sun, 04 Oct 2026 11:38 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Updated Sun, 04 Oct 2026 11:38 PM IST
विज्ञापन
Electric current passed through farm fences; wildlife faces looming danger.
नौजल्हा क्षेत्र में खेतों में लगे करंट प्रवाह वाले तार। संवाद
कलीनगर। नेपाल सीमा से सटे नौजल्हा नंबर एक और दो में किसानों ने फसलों को मवेशियों और वन्यजीवों से बचाने के लिए खेतों की मेड़ पर तार लगाकर उनमें करंट दौड़ा दिया है। बैटरी और सौर ऊर्जा से संचालित इन तारों से मवेशियों के साथ वन्यजीवों की जान को भी खतरा बना हुआ है।
विज्ञापन

धान की फसल पकने के साथ सब्जियों की फसलें भी खेतों में खड़ी हैं। किसानों का कहना है कि मवेशियों से फसल बचाने के लिए उन्होंने यह इंतजाम किया है। वहीं स्थानीय लोगों का आरोप है कि करंट की चपेट में आने से वन्यजीव घायल होकर गिर जाते हैं, जिसका फायदा शिकारी उठा सकते हैं। क्षेत्र में खेतों के चारों ओर करंट वाले तार लगाए जाने के बावजूद वनकर्मियों की ओर से प्रभावी कार्रवाई नहीं किए जाने पर भी सवाल उठ रहे हैं। रेंजर सहेंद्र यादव ने बताया कि मामले को गंभीरता से लेकर जांच कराई जाएगी। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed