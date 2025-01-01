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पीलीभीत। औषधि निरीक्षक उर्मिला वर्मा ने शुक्रवार को शहर सहित पूरनपुर में अस्पतालों और मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी की। इस दौरान उन्होंने दवा प्रतिष्ठानों के अभिलेखों की जांच की और शासन की ओर से जारी निर्देशों का पालन करने को कहा। शहर के गांधी स्टेडियम रोड स्थित दिव्य ईएनटी पर फार्मासिस्ट नहीं मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताई।दरअसल, कुछ निर्माता और वितरक कंपनियों की ओर से स्टॉकिस्ट को काफी कम कीमत पर दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। वहीं, मरीजों को एमआरपी से काफी कम कीमत पर दवाएं बेचने का दावा किया जा रहा है। इसे देखते हुए प्राधिकरण ने सभी लाइसेंसधारकों को दवाओं से संबंधित जानकारी सार्वजनिक करने के निर्देश दिए हैं।निर्देशों के तहत प्रत्येक फार्मेसी को अपनी सार्वजनिक वेबसाइट बनानी होगी। इस पर फर्म का नाम, पता, लाइसेंस संख्या, लाइसेंसधारक का नाम, नियुक्त फार्मासिस्ट का विवरण और साप्ताहिक स्टॉक की जानकारी अपलोड करनी होगी। इसके अलावा क्यूआर कोड के माध्यम से भी मरीजों को यह जानकारी उपलब्ध करानी होगी।इसी क्रम में औषधि निरीक्षक ने बताया कि शहर के श्रीराम देवकी अस्पताल और उसके मेडिकल स्टोर, दिव्य ईएनटी, जेएमबी के श्रीबालाजी मेडिकल स्टोर, गायत्री अस्पताल और पूरनपुर के सम्राट मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की। उन्होंने अभिलेखों की जांच कर शासन के निर्देशों का पालन करने के निर्देश दिए।औषधि निरीक्षक उर्मिला वर्मा ने बताया कि शासन के आदेश पर अभियान चलाया गया है। सभी लाइसेंसधारकों को दवाओं से संबंधित समस्त जानकारी सार्वजनिक करनी होगी, ताकि मरीजों को इसका सीधा लाभ मिल सके।