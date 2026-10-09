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Pilibhit News: डीएम ने की आवास प्लस सर्वे की समीक्षा

Fri, 09 Oct 2026 11:52 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Updated Fri, 09 Oct 2026 11:52 PM IST
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DM reviews Awas Plus survey.
पीलीभीत। जिलाधिकारी आलोक कुमार ने शुक्रवार को गांधी सभागार में आवास प्लस सर्वे-2024 की समीक्षा बैठक की।
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बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के नए व छूटे हुए पात्र लाभार्थियों की पहचान के लिए हो रहे सर्वे की समीक्षा हुई। डीएम ने अधिकारियों को सर्वेक्षण में पूर्ण पारदर्शिता रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र परिवार योजना के लाभ से वंचित न रहे। सर्वे, ई-केवाईसी और जिओ टैगिंग के कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरे किए जाएं। जिलाधिकारी ने सर्वे कार्य पूर्ण उत्तरदायित्व से पूरा करने पर जोर दिया। सीडीओ, पीडी, डीसी मनरेगा आदि रहे। संवाद
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