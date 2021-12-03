Pilibhit News: निर्माणाधीन ड्रग वेयरहाउस का डीएम ने किया निरीक्षण

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पीलीभीत। जिलाधिकारी आलोक कुमार ने सोमवार को जनपद में निर्माणाधीन ड्रग वेयरहाउस का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर पहुंचकर भवन निर्माण की प्रगति और अब तक पूरे किए गए कार्यों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था के अधिकारियों से लंबित कार्यों की स्थिति के संबंध में जानकारी ली।डीएम ने निर्देश दिए कि ड्रग वेयरहाउस से जुड़े सभी अवशेष निर्माण कार्य निर्धारित समयसीमा में पूरे कराए जाएं। उन्होंने निर्माण में गुणवत्ता का ध्यान रखने के साथ कार्यों को अनावश्यक रूप से लंबित न रखने के निर्देश दिए। कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधियों ने बताया कि धनराशि प्राप्त होते ही खिड़कियों में ग्रिल लगाने, पैनल स्थापित करने, अग्निशमन उपकरण लगाने समेत अन्य बचे हुए कार्य शीघ्र पूरे करा दिए जाएंगे।जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्माण की प्रगति पर नजर रखने तथा शेष काम जल्द पूरा कराने को कहा, ताकि भवन का उपयोग शुरू कराया जा सके। निरीक्षण के दौरान मुख्य चिकित्साधिकारी भुवन चंद्र पंत, कार्यदायी संस्था के अधिकारी-कर्मचारी समेत अन्य संबंधित लोग मौजूद रहे।