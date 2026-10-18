पीलीभीत: खेत में पेड़ पर फंदे से लटका मिला किशोर का शव, 19 घंटे बाद हुआ अंतिम संस्कार, अज्ञात पर रिपोर्ट
बरखेड़ा क्षेत्र के गांव कुरैया नवदिया में शुक्रवार देर रात गन्ने के खेत में पेड़ से 17 वर्षीय किशोर का शव लटका मिला था। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने कार्रवाई की मांग को लेकर अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। इस पर पुलिस अफसरों ने परिजनों को कार्रवाई का आश्वासन दिया। अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई। इसके बाद वह अंतिम संस्कार के लिए माने।
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पीलीभीत के बरखेड़ा थाना क्षेत्र के कुरैया नवदिया गांव में गन्ने के खेत में 17 वर्षीय गजेंद्र का शव मिलने के बाद उपजा तनाव रविवार दोपहर समाप्त हो गया। परिजन अज्ञात के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने की रिपोर्ट दर्ज करने और निष्पक्ष जांच का आश्वासन मिलने के बाद अंतिम संस्कार के लिए तैयार हुए। शनिवार शाम से घर के बाहर वाहन में रखा शव करीब 19 घंटे बाद रविवार दोपहर एक बजे अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। पिता ओमप्रकाश ने बेटे को मुखाग्नि दी। एहतियातन गांव में रातभर भारी पुलिस बल तैनात रहा।
गजेंद्र शुक्रवार दोपहर करीब दो बजे घर से लापता हो गया था। परिजन उसकी तलाश कर रहे थे। शुक्रवार-शनिवार की दरमियानी रात गांव से करीब 600 मीटर उत्तर दिशा में गन्ने के खेत में यूकेलिप्टस के पेड़ से प्लास्टिक की रस्सी के सहारे उसका शव लटका मिला। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए निष्पक्ष जांच और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की थी।
शनिवार तड़के करीब तीन बजे पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम में आत्महत्या करने की बात सामने आई। शाम को पोस्टमार्टम के बाद शव गांव पहुंचा तो परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी होने तक अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। इसके बाद शव घर के बाहर वाहन में रखा रहा। परिजन अपनी मांग पर अड़े रहे, जबकि पुलिस अधिकारी उन्हें समझाने में जुटे रहे।
पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ दर्ज की रिपोर्ट
रविवार दोपहर सीओ बीसलपुर राहुल पांडेय ने मृतक के पिता ओमप्रकाश और भाई सोमपाल से वार्ता की। पिता की ओर से दी गई तहरीर में आरोप लगाया गया कि किसी अज्ञात व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना से आहत होकर गजेंद्र ने यह कदम उठाया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। इसके बाद परिजन अंतिम संस्कार के लिए राजी हुए।
सीओ बीसलपुर राहुल पांडेय ने बताया कि परिजनों की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई है। मामले की गहनता से जांच की जा रही है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।