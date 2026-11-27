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अभियोजन के अनुसार अमरिया थाना क्षेत्र के ग्राम चठिया भैंसहा निवासी श्यामलाल के खिलाफ नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में एक व्यक्ति ने 22 अप्रैल वर्ष 2025 अमरिया थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। प्रकरण की सुनवाई पॉक्सो कोर्ट नंबर दो में की गई। अदालत ने मामले से जुड़े साक्ष्यों और गवाहों के बयानों का परीक्षण किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार ने आरोपी को पॉक्सो अधिनियम सहित अन्य धाराओं में दोष सिद्ध ठहराया। अदालत ने आरोपी श्यामलाल को 20 वर्ष के सश्रम कारावास और छह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। जेल में बिताई गई अवधि को सजा की अवधि में समायोजित किया जाएगा।

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पीलीभीत। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट नंबर दो के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार ने आरोपी को दोषी पाकर 20 वर्ष के सश्रम कारावास और छह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। आरोपी की जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा।