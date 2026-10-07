Pilibhit News: संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने जताया विरोध
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Updated Wed, 07 Oct 2026 12:16 AM IST
विज्ञापन
जहानाबाद। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का पिछले कई दिनों से समान वेतन और स्थायीकरण को लेकर ज्ञापन एवं काला फीता बांधकर सांकेतिक विरोध का सिलसिला चल रहा है। उसकी क्रम में संविदा स्वास्थ्य अधिकारियों-कर्मचारियों ने मंगलवार को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ललौरीखेड़ा पर काला फीता बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। इसमें डॉ. शरीफ हसन अंसारी, डॉ. मो. इमरान, लोकेश मोहनलाल, राजकुमार, प्राची अग्रवाल, दुर्गपाल आदि थे।
विज्ञापन