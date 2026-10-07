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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pilibhit News ›   Contractual health workers staged a protest.

Pilibhit News: संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने जताया विरोध

Wed, 07 Oct 2026 12:16 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Updated Wed, 07 Oct 2026 12:16 AM IST
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Contractual health workers staged a protest.
जहानाबाद। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का पिछले कई दिनों से समान वेतन और स्थायीकरण को लेकर ज्ञापन एवं काला फीता बांधकर सांकेतिक विरोध का सिलसिला चल रहा है। उसकी क्रम में संविदा स्वास्थ्य अधिकारियों-कर्मचारियों ने मंगलवार को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ललौरीखेड़ा पर काला फीता बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। इसमें डॉ. शरीफ हसन अंसारी, डॉ. मो. इमरान, लोकेश मोहनलाल, राजकुमार, प्राची अग्रवाल, दुर्गपाल आदि थे।
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