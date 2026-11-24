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मामला सोमवार की रात एकता नगर का है। सुनगढ़ी थाना क्षेत्र निवासी सन्नी शराब ठेके पर हुए विवाद में मारपीट से नाराज था। वह ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा था। इसी को लेकर वह एकता नगर स्थित मोबाइल टावर पर चढ़ गया और नीचे उतरने से इन्कार कर दिया। इस दौरान उसने आत्महत्या करने की धमकी भी दी। सूचना पर कोतवाली और सुनगढ़ी पुलिस के साथ डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची। पुलिसकर्मियों ने काफी देर तक उसे समझाने का प्रयास किया। बाद में उसे सकुशल नीचे उतार लिया गया। अब कांस्टेबल विजेंद्र की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने युवक के खिलाफ बीएनएस की विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की है। सीओ सिटी अमरनाथ वर्मा ने बताया कि थाना पुलिस को नियमानुसार आगे की कार्रवाई पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।

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पीलीभीत। शराब ठेके पर हुए विवाद और मारपीट से नाराज होकर मोबाइल टावर पर चढ़ने वाले युवक की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पुलिस ने युवक के खिलाफ सार्वजनिक स्थान पर खतरे की स्थिति पैदा करने और आत्महत्या की धमकी देने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज की है। घटना के बाद पुलिस ने उसे सुरक्षित नीचे उतारकर हिरासत में लिया था।