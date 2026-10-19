Pilibhit News: मेले में छात्रों के दो गुटों में मारपीट, चलीं बेल्टें
बरेली ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 01:10 AM IST
Updated Mon, 19 Oct 2026 01:10 AM IST
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बीसलपुर। रामलीला मेले में शनिवार शाम गुलेश्वरनाथ मंदिर के पास छात्रों के दो गुटों के बीच विवाद के बाद जमकर मारपीट हुई। दोनों पक्षों के छात्रों ने एक-दूसरे पर लात-घूंसे बरसाए और बेल्ट से हमला किया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले में संज्ञान लिया। पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर युवकों की पहचान करने में जुटी है।
लोगों के अनुसार, शनिवार को देर शाम गुलेश्वरनाथ मंदिर के पास कासिमपुर मार्ग पर छात्रों के दो गुट किसी बात को लेकर आमने-सामने आ गए। वायरल वीडियो में कुछ छात्र एक-दूसरे पर बेल्ट से हमला करते दिखाई दे रहे हैं। अचानक हुई घटना से मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया।जानकारी होने पर जब तक पुलिस मौके पर पंहुची। तब तक मारपीट करने वाले भाग गए थे। यह भी नहीं पता चल पाया की छात्रा किस कॉलेज के थे। हालांकि संवाद न्यूज एजेंसी इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।
सीओ राहुल पांडेय ने बताया कि मारपीट का वीडियो पुलिस को मिल गया है। छात्रों की पहचान की जा रही है। प्रथम दृष्ट्या जांच में पता चला कि झगड़ने वाले नाबालिग छात्र थे। पहचान होने के बाद आरोपियों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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लोगों के अनुसार, शनिवार को देर शाम गुलेश्वरनाथ मंदिर के पास कासिमपुर मार्ग पर छात्रों के दो गुट किसी बात को लेकर आमने-सामने आ गए। वायरल वीडियो में कुछ छात्र एक-दूसरे पर बेल्ट से हमला करते दिखाई दे रहे हैं। अचानक हुई घटना से मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया।जानकारी होने पर जब तक पुलिस मौके पर पंहुची। तब तक मारपीट करने वाले भाग गए थे। यह भी नहीं पता चल पाया की छात्रा किस कॉलेज के थे। हालांकि संवाद न्यूज एजेंसी इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।
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सीओ राहुल पांडेय ने बताया कि मारपीट का वीडियो पुलिस को मिल गया है। छात्रों की पहचान की जा रही है। प्रथम दृष्ट्या जांच में पता चला कि झगड़ने वाले नाबालिग छात्र थे। पहचान होने के बाद आरोपियों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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