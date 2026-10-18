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Pilibhit News: बाइक की टक्कर से बच्चा घायल

Sun, 18 Oct 2026 12:06 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Updated Sun, 18 Oct 2026 12:06 AM IST
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Child injured in bike collision
दियोरिया। तेज रफ्तार बाइक सवार ने साइकिल सवार बच्चे को टक्कर मार दी। इससे वह गंभीर रुप से घायल हो गया। क्षेत्र के गांव कामघाट निवासी ओमप्रकाश ने बताया कि उनका दस वर्षीय पुत्र गौरव बल्देवपुर के मजरा खामघाट स्थित स्कूल से बीसलपुर-दियोरिया रोड होते हुए घर आ रहा था। इसी दौरान बीसलपुर की ओर से आ रही तेज रफ्तार बाइक सवार ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। इससे वह घायल हो गया। घायल को सीएचसी दियोरिया ले जाया गया। जहां हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। संवाद
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