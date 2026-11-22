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कलीनगर तहसील क्षेत्र के गांव नवदिया धनेश निवासी महेश चंद्र ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनका 25 वर्षीय भाई अखिलेश कुमार 21 नवंबर को मोटरसाइकिल से सब्जी लेने कलीनगर जा रहा था। दोपहर करीब चार बजे के बाद माधोटांडा-कलीनगर मार्ग पर निर्माणाधीन पुल के पास तेज रफ्तार अज्ञात वाहन के चालक ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में अखिलेश गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस उसे जिला अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।सीओ विधि भूषण मौर्य ने बताया कि थाना पुलिस ने विवेचना के आधार पर कार्रवाई पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। संवाद