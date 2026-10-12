Pilibhit News: अभद्र और अपमानजनक टिप्पणी पर भारतीय बजरंग दल ने व्यक्त की नाराजगी, रिपोर्ट

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भारतीय बजरंग दल के जिलाध्यक्ष संजय मिश्रा के नेतृत्व में रविवार को कोतवाली पहुंचे कार्यकर्ताओं ने फेसबुक पर अभद्र और अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग की। कोतवाली पुलिस ने गांव सबलपुर के धनंजय मिश्रा की ओर से असलम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। धनंजय मिश्रा ने दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा गया कि दिल्ली में जंतर-मंतर पर धरना प्रदर्शन को लेकर उसने फेसबुक पर पोस्ट डाली। आरोप है कि असमल ने उस पर अभद्र और अपमानजनक टिप्पणी की। सीओ विधि भूषण मौर्य ने बताया कि मामले की विवेचना शुरू करने के लिए पुलिस को निर्देश दिए गए हैं। संवाद

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पूरनपुर। दिल्ली के जंतर मंतर धरना प्रदर्शन को लेकर फेसबुक डाली गई पोस्ट पर अभद्र और अपमानजनक टिप्पणी पर पुलिस ने गांव सबलपुर के धनंजय मिश्रा की ओर से असमल खां के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।