Pilibhit News: मिशन शक्ति अभियान के तहत निकाली जागरुकता रैली

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बिलसंडा। राजकीय महाविद्यालय हेमपुर में मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला अधिकार एवं कानूनी जागरूकता रैली निकाली गई और समीक्षा बैठक हुई। इसमें बड़ी संख्या में छात्र एवं छात्राए मौजूद रही। रैली का शुभारंभ प्राचार्य डॉ. दिनेश चंद्रा ने हरी झंडी दिखाकर किया। रैली में रोवर्स, रेंजर्स और एनएसएस सेवक भी मौजूद रहे। नारी सम्मान नारी सुरक्षा एवं नारी स्वलंबन पर छात्र और छात्राओं ने अपने विचार व्यक्त किए। इस दौरान डाॅ. प्रज्योति, डाॅ. अनुजा अग्रवाल, प्रोफेसर दरखशा, डॉ. सतेंद्र कुमार, सत्यभान, सुरेंद्र सिंह समेत कई लोग मौजूद रहे। संवाद