Pilibhit News: काम करने के रुपये मांगने पर मारपीट, रिपोर्ट दर्ज

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बीच बचाव करने पहुंची महिला से मारपीट

बिलसंडा। थाना क्षेत्र के गांव कनपरी निवासी राजकुमार ने पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि 19 सितंबर को रात करीब आठ बजे उनके भतीजे सुरेश व उसकी पत्नी कंचन देवी में कहासुनी हो रही थी। गांव के ही कप्तान व विपिन उर्मिला देवी आकर सुरेश को पीटने लगे। उनकी पत्नी सुशीला देवी बीच-बचाव करने लगी तो कप्तान व विपिन उर्मिला देवी और कंचन ने मिलकर सुशीला देवी के सिर में लाठी मार दी। केस दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की है। संवाद

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बिलसंडा। थाना क्षेत्र के गांव नगरिया तिलागिरी निवासी धर्मेंद्र ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि उन्होंने छह माह पूर्व मनोज, उमेश और आकाश के घर पर राजगीरी का कार्य करीब 15 दिन काम किया। इसके पांच सौ रुपये रोजाना तय हुआ जिसका भुगतान 7500 रुपये बना है। मांगने पर सभी टालमटोल करते रहे। चार अक्तूबर को रुपये मांगने पर मारपीट की और हत्या की धमकी दी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है।