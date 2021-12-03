Pilibhit News: 23 अक्टूबर को लखनऊ कूच करेंगी आशा कार्यकर्ता

पीलीभीत। वर्षों से लंबित मांगों पर सुनवाई नहीं होने से नाराज आशा कार्यकर्ताओं का भी एनएचएम कर्मियों के साथ सीएमओ कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चल रहा है। उनका कहना है कि मांगें पूरी नहीं की गईं तो वे 23 अक्तूबर को लखनऊ के ईको गार्डन में धरना देकर अपनी आवाज बुलंद करेंगी।सीएमओ को सौंपे ज्ञापन में स्नेहलता, सुमन, फूलवती, अनीता देवी, हंसमुखी, गायत्री देवी आदि का कहना है कि आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए 23 अक्तूबर को लखनऊ के ईको गार्डन में धरना देने के लिए प्रस्थान करेंगी। कार्यकर्ताओं ने स्पष्ट किया कि मांगें पूरी होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा।