Pilibhit News: अभ्युदय योजना में शिक्षक भर्ती को 12 अक्तूबर तक आवेदन

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यह कोचिंग यूपीएससी, यूपीपीएससी, एनईईटी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए होगी। शिक्षकों का चयन साक्षात्कार या ट्रायल लेक्चर से होगा। प्रति 90 मिनट के व्याख्यान के लिए 2000 रुपये का मानदेय मिलेगा, प्रतिमाह अधिकतम 30 व्याख्यान अनुमन्य होंगे। यूपीएससी/यूपीपीएससी के लिए विश्वविद्यालय/राजकीय डिग्री कॉलेज शिक्षक या आईएएस (मुख्य) परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी पात्र हैं। एनईईटी के लिए एम.एससी या एमबीबीएस डिग्री धारक आवेदन कर सकते हैं। अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु स्नातक डिग्री व दो वर्ष का शिक्षण अनुभव आवश्यक है। यह जानकारी जिला समाज कल्याण अधिकारी सुमित यादव ने दी है। संवाद

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पीलीभीत। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के निशुल्क प्रशिक्षण हेतु शिक्षकों की आवश्यकता है। इच्छुक अभ्यर्थी 12 अक्तूबर 2026 तक जिला समाज कल्याण कार्यालय, विकास भवन पीलीभीत के कमरा नंबर 23 में आवेदन जमा कर सकते हैं।