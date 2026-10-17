Pilibhit News: शिविर में गौपूजन के बाद पशुओं का हुआ परीक्षण

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बिलसंडा। ब्लाक क्षेत्र के गांव मुड़िया बिलहरा में पशु आरोग्य शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में पशुओं का परीक्षण कर दवाईया दी गई। पंडित दीन दयाल उपाध्याय पशु आरोग्य शिविर मुड़िया बिलहरा गांव में लगाया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर गौपूजन भी किया गया। डॉ. जगदेव सिंह ने बताया की आयोजित शिवर में विभागीय योजनाओं की जानकारी ग्राम वासियों को दी गई। ग्राम वासियों के पशुओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया। संवाद