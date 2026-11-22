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गांव अलियापुर निवासी रामू गांव के बाबू के साथ बरखेड़ा आ रहा था। इसी दौरान बाइक असंतुलित होकर थाना क्योलड़िया क्षेत्र के गांव नकटी नरायनपुर निवासी मोहम्मद याकूब की बाइक से टकरा गई। इससे बाइक पर सवार उनकी पत्नी रेशमा गंभीर रुप से घायल हो गई। आसपास के लोगों की मदद से दोनों बाइकों पर सवार चारों घायलों को बरखेड़ा सीएचसी ले जाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने रामू की हालत गंभीर देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। सीओ राहुल पांडेय ने बताया कि थाना पुलिस को मामले की जांच के निर्देश दिए गए हैं। संवाद

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बरखेड़ा। पीलीभीत–बीसलपुर मार्ग पर रविवार दोपहर करीब तीन बजे एक अनियंत्रित बाइक ने आगे चल रही बाइक में टक्कर मारने के बाद सड़क किनारे खड़े ई-रिक्शा में जा भिड़ी। हादसे में दोनों बाइकों पर सवार चार लोग घायल हो गए, जिनमें एक युवक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया है।