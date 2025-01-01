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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pilibhit News ›   Alarm raised after a crocodile was spotted in the Sherpur Kalan pond; a crowd gathered.

Pilibhit News: शेरपुरकलां के तालाब में मगरमच्छ देखकर मचाया शोर, भीड़ लगी

Sat, 10 Oct 2026 12:21 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Updated Sat, 10 Oct 2026 12:21 AM IST
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Alarm raised after a crocodile was spotted in the Sherpur Kalan pond; a crowd gathered.
शेरपुर कला के तालाब में मगरमच्छ देखते बच्चे - ग्रामीण
पूरनपुर। शेरपुरकलां की आबादी के अंदर तालाब में मगरमच्छ देखकर लोगों ने शोर मचाया। मगरमच्छ को देखने को तालाब किनारे लोगों की भीड़ लगी। सूचना पर सामाजिक वानिकी की टीम पहुंची।
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गांव की आबादी में जामा मस्जिद के समीप बड़ा तालाब है। शुक्रवार को तालाब में मगरमच्छ देखकर लोगों ने शोर मचाया। शोर-शराबा पर मगरमच्छ देखने वालों की भीड़ लगी। सूचना पर सामाजिक वानिकी की टीम मौके पर पहुंची। सामाजिक वानिकी के रेंजर सोवरन लाल ने बताया कि तालाब में मगरमच्छ है। मगर तालाब बड़ा होने पर उसे रेस्क्यू कर पकड़ना कठिन है। मगरमच्छ की निगरानी को टीम लगाई गई है। गांव के लोगों को तालाब में मगरमच्छ होने की जानकारी देकर सतर्क किया गया है। संवाद
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