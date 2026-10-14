पीलीभीत: 'साढ़े नौ हजार दो, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाओ', एआरटीओ कार्यालय के बाहर चल रहा सेटिंग का खेल

हर दिन 50 से 60 लर्निंग लाइसेंस के आवेदन

लाइसेंस के लिए एआरटीओ कार्यालय में रोजाना करीब 50 से 60 लर्निंग लाइसेंस के आवेदन आते हैं, जबकि 25 से 30 लोग स्थायी डीएल बनवाने की प्रक्रिया में पहुंचते हैं। इतनी बड़ी संख्या में आवेदकों के आने के बावजूद यदि उन्हें प्रक्रिया पूरी कराने के लिए बिचौलियों का सहारा लेना पड़ रहा है तो यह व्यवस्था की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल है।



टेस्टिंग ट्रैक तैयार, संचालन शुरू नहीं

पूरनपुर हाईवे पर नया एआरटीओ कार्यालय बनाया गया है। यहां ड्राइविंग टेस्ट के लिए ट्रैक भी तैयार है, लेकिन उसका संचालन अब तक शुरू नहीं हो सका है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब टेस्टिंग ट्रैक बन चुका है तो उसे चालू करने में देरी क्यों हो रही है?



डीएम आलोक कुमार ने बताया कि एआरटीओ कार्यालय में यदि बाहरी लोगों की सक्रियता है और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने या अन्य काम में लोगों से अवैध वसूली हो रही है तो इसकी जांच कराई जाएगी। जिसकी भी संलिप्तता मिलेगी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।