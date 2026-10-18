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Pilibhit News: हत्या के प्रयास का आरोपी गिरफ्तार

Sun, 18 Oct 2026 12:03 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Updated Sun, 18 Oct 2026 12:03 AM IST
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Accused of attempted murder arrested
बीसलपुर पुलिस द्वारा पकड़ा गया आरोपी  स्रोत पुलिस - फोटो : सांकेतिक
बीसलपुर। कोतवाली क्षेत्र के गांव मिघiई निवासी मिंटू को 15 अक्टूबर को रात 11 बजे उसके सगे चाचा रामेश्वर दयाल ने जानलेवा हमला करते हुए चेहरे पर बांका से भरपूर प्रहार कर दिया था। इसमें मिंटू गंभीर रूप से घायल हो गया था।उसकी दोनों आंखें भी बुरी तरह चोटिल हो गई थी। घायल का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है मिंटू के पिता रामनिवास ने उसी दिन कोतवाली में जानलेवा हमला करने के आरोप में हमलावर के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कोतवाल संजीव शुक्ला ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर शनिवार को सुबह आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसकी निशान देही पर घटना में प्रयुक्त बांका भी बरामद कर लिया है। पुलिस ने बांका सील कर दिया है और आरोपी का चालान कर दिया। इस बाबत सीओ राहुल पांडेय ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। संवाद
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