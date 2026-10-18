Pilibhit News: हत्या के प्रयास का आरोपी गिरफ्तार

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बीसलपुर। कोतवाली क्षेत्र के गांव मिघiई निवासी मिंटू को 15 अक्टूबर को रात 11 बजे उसके सगे चाचा रामेश्वर दयाल ने जानलेवा हमला करते हुए चेहरे पर बांका से भरपूर प्रहार कर दिया था। इसमें मिंटू गंभीर रूप से घायल हो गया था।उसकी दोनों आंखें भी बुरी तरह चोटिल हो गई थी। घायल का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है मिंटू के पिता रामनिवास ने उसी दिन कोतवाली में जानलेवा हमला करने के आरोप में हमलावर के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कोतवाल संजीव शुक्ला ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर शनिवार को सुबह आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसकी निशान देही पर घटना में प्रयुक्त बांका भी बरामद कर लिया है। पुलिस ने बांका सील कर दिया है और आरोपी का चालान कर दिया। इस बाबत सीओ राहुल पांडेय ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। संवाद