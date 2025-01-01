नेशनल ओलंपियाड के तहत स्प्रिंगडेल पब्लिक स्कूल वल्लभनगर, लकी चिल्ड्रन स्कूल आवास विकास, अंगूरी देवी सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, दिल्ली पब्लिक स्कूल, ज्ञान इंटरनेशनल स्कूल, फ्यूचर इंटरनेशनल स्कूल, गोस्वामी मॉम्स प्राइड स्कूल, लॉयंस बाल विद्या मंदिर, शाइन इंग्लिश मीडियम स्कूल, आदर्श पब्लिक स्कूल, स्टेपअप इंटर कॉलेज, डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम पब्लिक स्कूल, अवध पब्लिक स्कूल और लिटिल एंजेल्स पब्लिक स्कूल में परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के साथ उनकी विषयगत समझ, ज्ञान और बौद्धिक क्षमता को परखना है। इस तरह की प्रतियोगिताओं से बच्चों को अपनी प्रतिभा पहचानने और अन्य विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा का अवसर मिलता है। सभी विद्यालयों में शिक्षकों ने निर्धारित समय पर परीक्षा संपन्न कराने में सहयोग किया।