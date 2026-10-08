फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Muzaffarnagar News ›   Teenager dies, another injured in accident on Khatauli road

Muzaffarnagar News: खतौली मार्ग पर हादसे में किशोर की मौत, दूसरा घायल

Thu, 08 Oct 2026 06:25 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 06:25 PM IST
विज्ञापन
Teenager dies, another injured in accident on Khatauli road
जानसठ। खतौली मार्ग पर डीसीएम की टक्कर से बाइक सवार दो किशोर गंभीर रूप से घायल हो गए। उपचार के दौरान एक किशोर की मौत हो गई। परिजनों ने बिना पोस्टमार्टम कराए शव को सुपुर्दे खाक किया। गांव गढ़ी निवासी मोहम्मद उजैव (15) पुत्र मोहम्मद सलीम और सुहेल (16) पुत्र सैदा हसन बुधवार रात बाइक से खतौली जा रहे थे। रास्ते में डीसीएम गाड़ी ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में दोनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। गंभीर हालत के चलते परिजनों ने दोनों को बेगरजपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। उपचार के दौरान सुहेल की मौत हो गई। पुलिस ने पंचनामा भरकर शव परिजनों को सौंप दिया। परिजनों ने बृहस्पतिवार को गमगीन माहौल में शव को सुपुर्द-ए-खाक किया। संवद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed