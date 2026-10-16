फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Muzaffarnagar News ›   Talent displayed in the singing of *bhajans* and *vani* at Nijanand Ashram

Muzaffarnagar News: निजानंद आश्रम में भजन एवं वाणी गायन में दिखाई प्रतिभा

Fri, 16 Oct 2026 05:14 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 05:14 PM IST
विज्ञापन
Talent displayed in the singing of *bhajans* and *vani* at Nijanand Ashram
रतनपुरी। श्री निजानंद आश्रम के 54वें वार्षिक महोत्सव में भजन एवं वाणी गायन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। गायन में अमृतसर, जयपुर, लखनऊ एवं दिल्ली से आई 14 टीमों ने प्रतिभाग किया। कोषाध्यक्ष मुकेश वर्मा ने बताया कि परिणाम 18 अक्तूबर को घोषित किए जाएंगे तथा उसी दिन विजयी टीमों के सुंदरसाथ को पुरस्कृत भी किया जाएगा। टीमों ने एक से बढ़कर एक भाव प्रस्तुत कर श्रोतागणों को श्रीराज जी के विभिन्न रसों से भर दिया। इसके अलावा जगदीप आहूजा ने प्रोजेक्टर के माध्यम से चितवनी के विषय में विस्तार से समझाया। मुख्य धर्मोंपदेशक विजय आहूजा, दिलीप, सुशांत ने ज्यूरी की भूमिका निभाई। संचालन सुनील तनेजा ने किया। कार्यक्रम में महेंद्रपाल रसवंत, नरेंद्र ग्रोवर, चरण सिंह शर्मा, कुलदीप भगत, डॉ चतरसैन छाबड़ा, सुरेंद्र चौधरी बब्बू, गुलशन कुकरेजा, नवनीत अरोरा का सहयोग रहा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed