Muzaffarnagar News: विधिक साक्षरता क्लब से अपने अधिकार और कर्तव्य सीखेंगे विद्यार्थी

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मुजफ्फरनगर। माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थी अब अपने अधिकारों और कर्तव्यों को सीखेंगे। इसके लिए जिले के सभी राजकीय, सहायता प्राप्त और वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालयों में विधिक साक्षरता क्लब गठित किए जाएंगे। इनके माध्यम से विद्यार्थियों को संविधान, मौलिक अधिकारों, कर्तव्यों और कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी जाएगी। डीआईओएस ने सभी प्रधानाचार्यों को क्लब के गठन को 20 अक्तूबर तक कराने के निर्देश दिए हैं।नोडल अधिकारी डॉ. रणवीर सिंह ने बताया कि 20 अक्तूबर तक प्रत्येक विद्यालय में क्लब गठित कर एक शिक्षक को नोडल शिक्षक नामित करना होगा। 22 से 31 अक्तूबर तक नोडल शिक्षकों का प्रशिक्षण होगा। दो से 24 नवंबर तक विद्यार्थियों को जागरूक करने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।25 नवंबर को विद्यालयों को ई-मेल से प्रश्नपत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। 26 नवंबर को संविधान दिवस पर प्रार्थना सभा में संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता और पुरस्कार वितरण होगा। कक्षा नौ-दस और कक्षा 11-12 के विद्यार्थी अलग-अलग वर्गों में प्रतिभाग करेंगे। इससे विद्यार्थियों को अधिकारों के प्रति जागरूक करने, दूसरों के अधिकारों का सम्मान करने और जिम्मेदार नागरिक बनाने में मदद मिलेगी।