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मुजफ्फरनगर। सत्र न्यायालय ने मीरापुर क्षेत्र के गांव कुतुबपुर गांव में आयशा की मौत के मामले में उसकी ननद सायबा की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि मृतका को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने की विवेचना जारी है और विवेचना में सायबा की संलिप्तता से जुड़े साक्ष्य मिले हैं। मामले के तथ्यों, आरोप की प्रकृति और उपलब्ध साक्ष्य को देखते हुए अदालत ने अग्रिम जमानत का पर्याप्त आधार नहीं पाया गया।डीजीसी फौजदारी राजीव शर्मा ने बताया कि आयशा के पिता महबूब ने घटना के अगले दिन थाने में तहरीर दी थी। इसमें सायबा और अन्य सह-आरोपियों पर आयशा की हत्या का आरोप लगाया गया। बाद में विवेचक ने धारा 103(1) की जगह धारा 108 में मामला परिवर्तित कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृत्यु फांसी से दम घुटने से हुई। रिपोर्ट में गले में लिगेचर मार्क और दाहिनी भुजा पर खरोंच का निशान भी दर्ज है।मृतका की छोटी बहन अर्शे जहां के बयान के आधार पर आरोप है कि 15 सितंबर को सायबा उसकी बहन आयशा को यह कहकर घर से ले गई कि उसके पिता और भाई बुला रहे हैं। विवेचना में सायबा की संलिप्तता के संबंध में गवाहों के साक्ष्य भी जुटाए गए हैं।बचाव पक्ष ने कहा कि सायबा निर्दोष है और उसे रंजिश में फंसाया गया। उसके अनुसार एफआईआर एक दिन की देरी से दर्ज हुई और दहेज की मांग का कोई उल्लेख नहीं है। आयशा शादी से पहले से मानसिक रोग से पीड़ित थी और अवसाद में थी।घटना के दिन पति बिलाल राजस्थान के बीकानेर में अपनी नौकरी पर था। बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद था, जिसे पुलिस और एफएसएल टीम ने ईंट तोड़कर खुलवाया। सायबा विवाहिता है और उसके चार बच्चे हैं।