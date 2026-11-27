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मंसूरपुर। क्षेत्र के गांव से शादी का झांसा देकर युवती को युवक अपने साथ ले जाने लगा। युवती ने विरोध किया तो आरोपी ने उसे नरा बिजलीघर के पास धक्का दे दिया। इस बीच युवती यहां रखे बिजली उपकरण में प्रवाहित हाईवोल्टेज लाइन के करंट की चपेट में आकर झुलस गई। परिजनों ने मेरठ मेडिकल में भर्ती कराया है।थाना रतनपुरी क्षेत्र के गांव निवासी व्यक्ति ने मंसूरपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। गांव अंबरपुर निवासी योगेंद्र पर आरोप है कि वह पास के गांव की युवती को शादी का झांसा देकर घर से ले आया। नरा गांव में बिजलीघर के पास पहुंचते ही युवती ने विरोध किया।आरोप है कि जान से मारने की नीयत से आरोपी ने उसे धक्का दे दिया। इस पर पीड़िता बिजलीघर पर लाइन के तार से छू गई। हादसे में युवती गंभीर रूप से झुलस गई। युवती को मेरठ मेडिकल में भर्ती कराया गया है।जांच अधिकारी विपिन कुमार त्यागी ने बताया कि आरोपी को पुलिस टीम ने नावला गेट के पास अमरूद के बाग के बाहर से पकड़ लिया। आरोपी का चालान कर दिया गया है। संवाद