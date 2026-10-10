Muzaffarnagar News: सीबीएसई की 10वीं-12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए प्राइवेट आवेदन शुरू

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मुजफ्फरनगर। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने वर्ष 2027 की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए प्राइवेट परीक्षार्थियों की आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 अक्तूबर निर्धारित की गई है। इसके बाद 24 से 30 अक्तूबर तक विलंब शुल्क के साथ आवेदन करने का मौका मिलेगा। न्यू हॉराइजन पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य मीनाक्षी मित्तल ने बताया कि पिछली परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहे विद्यार्थी, कंपार्टमेंट वाले और एसेंशियल रिपीट श्रेणी के परीक्षार्थी भी निर्धारित पात्रता के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के दौरान विषयों का चयन सावधानी से करना होगा और निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही फॉर्म स्वीकार किया जाएगा। छात्र सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट https://www.cbse.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।