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Muzaffarnagar News: यूपीआई भुगतान पर एमडीआर लगाने का विरोध

Sat, 10 Oct 2026 11:47 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 11:47 PM IST
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Opposition to imposing MDR on UPI payments
संवाद न्यूज एजेंसी
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मुजफ्फरनगर। यूपीआई से होने वाले व्यापारिक लेन-देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) लगाए जाने के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल ने विरोध जताया है। व्यापार मंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उपजिलाधिकारी राहुल देव भट्ट के माध्यम से ज्ञापन भेजकर यूपीआई लेन-देन पर प्रस्तावित एमडीआर व्यवस्था वापस लेने की मांग की है।
व्यापारियों का कहना है कि डिजिटल भुगतान पर अतिरिक्त शुल्क लगने से छोटे और मध्यम व्यापारियों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। व्यापार मंडल की ओर से कलक्ट्रेट में दिए गए ज्ञापन में कहा गया कि सरकार ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास किए हैं।
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यूपीआई व्यवस्था ने छोटे, मध्यम और बड़े व्यापारियों के लिए भुगतान को आसान और पारदर्शी बनाया है। इससे देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था को भी गति मिली है। ऐसे में यूपीआई लेन-देन पर एमडीआर लागू करने की व्यवस्था पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए।
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ज्ञापन देने वालों में व्यापार मंडल के वरिष्ठ प्रांतीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक अशोक कंसल, महामंत्री श्याम सिंह सैनी, नगर अध्यक्ष अजय सिंघल और नगर महामंत्री प्रवीण खेड़ा शामिल रहे।
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