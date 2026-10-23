मुजफ्फरनगर: दुकानदार ने की आत्महत्या, बेटा बोला- यूट्यूबर वीडियो बनाकर कर रहा था ब्लैकमेल, टेंशन में थे पापा

शहर के महावीर चौक के निकट कन्फेक्शनरी की दुकान चलाने वाले बादल ठाकुर (50 ) ने मानसिक तनाव के चलते खांजापुर स्थित घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों ने आत्महत्या का कारण मकान विवाद और यूट्यूबर की ओर से ब्लैकमेलिंग के कारण उत्पन्न मानसिक तनाव बताया है।

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शहर कोतवाली क्षेत्र के खांजापुर निवासी करण ने बताया कि शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे परिवार के सदस्य घर में नाश्ता कर रहे थे। उसके पिता बादल ठाकुर पहली मंजिल पर कमरे में मौजूद थे। काफी देर तक उनके नीचे न आने पर ऊपर जाकर देखा तो वह छत पर लगे कुंडे में फांसी पर लटके हुए मिले।उन्हें फंदे से नीचे उतारा गया लेकिन तब तक उनकी मौत हो गई। करण ने आरोप लगाया कि उसके पिता ने मानसिक दबाव के कारण आत्महत्या की है। एक व्यक्ति से उसके पिता का मकान को लेकर विवाद चल रहा था। पूरा रुपया दिए जाने के बावजूद उनसे 3.5 लाख रुपये और मांगे जा रहे थे।बताया कि महावीर चौक स्थित उनकी कन्फेक्शनरी की दुकान है। कुछ लोगों ने एक वीडियो बनाकर उसे और उसके पिता को ब्लैकमेल कर रुपये मांगे। कुछ रुपये उनसे लिए भी गए थे। इस मामले में भी उसके पिता काफी तनाव में थे।सीओ सिटी सिद्धार्थ मिश्रा ने बताया कि इस मामले में अभी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शिकायत मिलने पर जांच और कार्रवाई की जाएगी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। पुलिस हर बिंदु पर जांच कर रही है।