मुजफ्फरनगर: घरेलू कलह से तंग आकर युवक ने लगाया फंदा, घर से आधा किमी दूर शीशम के पेड़ पर लटका मिला

पुरकाजी थाना क्षेत्र के खेड़की गांव के जंगल में घरेलू कलह के चलते ठेकेदार मोनू (32) ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

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मोनू क्षेत्र की एक कंपनी में लेबर ठेकेदार के रूप में काम करता था। उसके बड़े भाई सोनू ने बताया कि शुक्रवार सुबह 11 बजे मोनू जंगल में घास लेने गया था। दोपहर 12 बजे उसका शव गांव से आधा किलोमीटर दूर जंगल में शीशम के पेड़ पर लटका हुआ मिला।ग्रामीणों ने शव देखकर परिवार को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई। मोनू की शादी करीब आठ वर्ष पहले मोरना क्षेत्र के भोकरहेड़ी गांव में हुई थी। उसके छह वर्ष की पुत्री खुशी और तीन वर्ष का बेटा आरव हैं।सीओ सदर सुनील कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों से घटना के संबंध में जानकारी ली। पुलिस ने शव को पुरकाजी पीएचसी पर लाकर पंचनामा भरा और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सीओ सदर ने बताया कि परिजनों की ओर से अभी कोई तहरीर नहीं दी गई है।