मुजफ्फरनगर: पश्चिमी यूपी की पांच महिलाओं को मृत्युदंड, आजीवन कारावास पाने वाली स्त्रियों की संख्या भी कम नहीं

पिछले ढाई दशक में अपराध की अलग-अलग वारदातों में शामिल रही पश्चिम उत्तर प्रदेश की पांच महिलाओं को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। इनमें तीन दोषियों का नाता मुजफ्फरनगर से है। आजीवन कारावास की सजा पानी वाले महिलाओं की संख्या भी कम नहीं है। कुछ केस...

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