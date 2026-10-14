Muzaffarnagar News: मोती झील पर पुल निर्माण, एप्रोच रोड के लिए पालिका से मांगी जमीन

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मुजफ्फरनगर। शहर के मोती झील पर पुल का निर्माण चल रहा है लेकिन एप्रोच रोड का निर्माण होने के बाद ही इस पर आवागमन शुरू हो सकेगा। एप्रोच रोड बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सेतु निगम ने नगरपालिका से भूमि उपलब्ध कराने की मांग की है। भूमि मिलने के बाद एप्रोच रोड का निर्माण कर पुल को आवागमन के लिए शुरू करने की दिशा में काम आगे बढ़ सकेगा।उत्तर प्रदेश सेतु निगम की ओर से शामली रोड स्थित मोतीझील पर पुल का निर्माण करीब 14 करोड़ रुपये की लागत से कराया जा रहा है। लगभग चार माह पहले राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल ने पुल निर्माण के लिए भूमि पूजन किया था।इसके बाद निर्माण कार्य शुरू हुआ और अब पुल का मुख्य हिस्सा लगभग तैयार हो चुका है। हालांकि, एप्रोच रोड नहीं बनने के कारण पुल का प्रयोग शुरू नहीं हो पाया।उत्तर प्रदेश सेतु निगम के प्रोजेक्ट डायरेक्टर वीरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि पुल के लिए एप्रोच रोड तैयार करने के उद्देश्य से नगरपालिका से भूमि मांगी गई है। भूमि उपलब्ध होने के बाद आगे की प्रक्रिया पूरी कर एप्रोच रोड का निर्माण कराया जाएगा। इसके बनने से पुल पर आवागमन शुरू करने का रास्ता साफ हो सकेगा।