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Muzaffarnagar News: बघरा में विवाहिता की मौत के मामले में पति आकाश गिरफ्तार

Mon, 12 Oct 2026 11:55 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 11:55 PM IST
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Husband Akash arrested in connection with the death of a married woman in Baghra.
संवाद न्यूज एजेंसी
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तितावी। बघरा के मातावाला मोहल्ले में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में पुलिस ने आरोपी पति आकाश को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी के खिलाफ दहेज हत्या समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था।
शामली के बाबरी थाना क्षेत्र के तलवा माजरा निवासी संदीप कुमार ने तितावी थाने में 30 सितंबर को तहरीर देकर बताया था कि उनकी 34 वर्षीय बहन रचना की शादी 24 जून 2021 को बघरा निवासी आकाश के साथ हुई थी।
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आरोपी है कि ससुराल पक्ष ने दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर रचना की गला दबाकर हत्या करने के बाद शव को फंदे पर लटका दिया गया। पुलिस ने पति आकाश, सास ओमवती, ससुर हरपाल और ननद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। सीओ फुगाना नरेंद्र यादव ने बताया कि सोमवार को पुलिस ने आरोपी आकाश को गिरफ्तार कर लिया। अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है।
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