Muzaffarnagar News: क्रिकेट के मैदान पर चमकेंगी हरसौली की जुड़वां बहनें
मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 01:19 AM IST
Updated Thu, 08 Oct 2026 01:19 AM IST
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मुजफ्फरनगर। हरसौली गांव की रहने वाली जुड़वां बहनें ज्योति और जाह्नवी बालियान का चयन यूपी की अंडर-19 क्रिकेट टीम में हुआ है। अंडर-19 टी-20 टीम नौ अक्तूबर को मुंबई में बिहार के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी। दोनों बहनों के चयन से गांव में खुशी का माहौल है। पिता ने भी कामयाबी पर खुशी जताई।
मेरठ के क्वीस कॉलोनी मोदीपुरम में रह रहे कुलदीप बालियान ने बताया कि दोनों बहनों ने भाई हेमंत को देखकर खेलना शुरू किया। वर्ष 2022-23 में यूपी अंडर-15 में दोनों का चयन हुआ। ज्योति दाहिने हाथ की तेज गेंदबाज और बल्लेबाज है, जबकि जाह्नवी बाएं हाथ की आर्थोडॉक्स स्पिनर और बल्लेबाज हैं।
दोनों मेरठ में ही अभ्यास करती हैं। उत्तर प्रदेश की अंडर-19 टी-20 टीम में चयन से खुशी मनाई गई। बिहार के अलावा पंजाब, उत्तराखंड, चंडीगढ़ और आंध्र प्रदेश के खिलाफ मुकाबले होंगे।
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पिता का ख्वाब पूरा कर रहीं बेटियां
अलीगढ़ के फायर ब्रिगेड स्टेशन बन्ना देवी में चालक के पद पर तैनात कुलदीप बालियान ने बताया कि वह क्रिकेट खेलना चाहते थे लेकिन नहीं खेल पाए। पुलिस विभाग में आ गए लेकिन उनके दिल में क्रिकेटर न बन पाने की कसक हमेशा रही। बेटे के अलावा अब दोनों बेटियां उसके सपने को पूरा कर रही हैं।
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मेरठ के क्वीस कॉलोनी मोदीपुरम में रह रहे कुलदीप बालियान ने बताया कि दोनों बहनों ने भाई हेमंत को देखकर खेलना शुरू किया। वर्ष 2022-23 में यूपी अंडर-15 में दोनों का चयन हुआ। ज्योति दाहिने हाथ की तेज गेंदबाज और बल्लेबाज है, जबकि जाह्नवी बाएं हाथ की आर्थोडॉक्स स्पिनर और बल्लेबाज हैं।
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दोनों मेरठ में ही अभ्यास करती हैं। उत्तर प्रदेश की अंडर-19 टी-20 टीम में चयन से खुशी मनाई गई। बिहार के अलावा पंजाब, उत्तराखंड, चंडीगढ़ और आंध्र प्रदेश के खिलाफ मुकाबले होंगे।
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पिता का ख्वाब पूरा कर रहीं बेटियां
अलीगढ़ के फायर ब्रिगेड स्टेशन बन्ना देवी में चालक के पद पर तैनात कुलदीप बालियान ने बताया कि वह क्रिकेट खेलना चाहते थे लेकिन नहीं खेल पाए। पुलिस विभाग में आ गए लेकिन उनके दिल में क्रिकेटर न बन पाने की कसक हमेशा रही। बेटे के अलावा अब दोनों बेटियां उसके सपने को पूरा कर रही हैं।