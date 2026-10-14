फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Muzaffarnagar News ›   Green Hospital sealed; MLA says no recommendation was made.

Muzaffarnagar News: ग्रीन हॉस्पिटल सील, विधायक बोले कोई सिफारिश नहीं की

Wed, 14 Oct 2026 12:48 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 12:48 AM IST
विज्ञापन
Green Hospital sealed; MLA says no recommendation was made.
बुढ़ाना (मुजफ्फरनगर)। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कस्बे के हिंडन नदी पुल पार ग्रीन हॉस्पिटल को सील कर दिया। आरोप है कि चिकित्सक की लापरवाही के कारण शामली जनपद के एक बालक की मौत हो गई थी। सीएमओ डॉ. सुनील तेवतिया ने जांच शुरू करा दी है। उधर, बुढ़ाना विधायक राजपाल बालियान ने बयान में कहा कि हॉस्पिटल को लेकर कोई सिफारिश नहीं की। अगर कोई सिफारिश साबित कर दे तो वह इस्तीफा दे देंगे। राजनीति के तहत उनका नाम घसीटा जा रहा है।
विज्ञापन


कस्बे के ग्रीन हॉस्पिटल में मंगलवार को मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. सुनील तेवतिया के निर्देश पर जिला मुख्यालय से एसीएमओ डॉ. अजय और डॉ. महक सिंह के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम ग्रीन हॉस्पिटल पर पहुंची।
विज्ञापन


सीएचसी के प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ. प्रणव तेवतिया स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ ग्रीन हॉस्पिटल पहुंच गए। आरोप है कि सोमवार को नोटिस देने के बाद भी हॉस्पिटल संचालक में नर्सरी को खाली नहीं करवाया था।
विज्ञापन
विज्ञापन


इस टीम के निर्देश पर हॉस्पिटल की नर्सरी में भर्ती 12 बच्चों को उनके परिजनों के साथ दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट कराया गया। इसके बाद अस्पताल के सभी हिस्सों को सील कर दिया गया। चिकित्सकों ने बताया कि ग्रीन हॉस्पिटल में करीब डेढ़ महीने पहले शामली जिले के कादरगढ़ निवासी मनु पुंडीर के 15 माह के बच्चे की उपचार के दौरान मौत हो गई थी।

परिजनों ने अस्पताल पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए सीएमओ कार्यालय में शिकायत की थी। परिजनों के मुताबिक, बच्चे को दस्त और बुखार की शिकायत पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालत बिगड़ने पर उसे रेफर किया गया लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई थी। घटना की शिकायत मृतक बालक के परिजनों ने मुख्य चिकित्साधिकारी सहित विभाग के उच्चाधिकारियों, मुख्यमंत्री को भेजी थी।


पहले से विवादित रहा है ग्रीन हॉस्पिटल

बुढ़ाना। ग्रीन हॉस्पिटल पहले से ही विवादों में रहा है। पूर्व सीएमओ डॉ. महावीर फौजदार के कार्यकाल में दो साल पहले डॉ. अन्नू के भी हॉस्पिटल पर सील लगाई थी। कुछ घंटे बाद ही सील खुल गई थी। गांव चंधेड़ी निवासी श्रवण के बच्चे की मौत के बाद भी यह हॉस्पिटल विवादों में रहा है। घटना को लेकर श्रवण न्यायालय की शरण में है। गांव अटेरना निवासी कलवा ने भी चिकित्सालय पर हंगामा किया था। आरोप है कि ग्रीन हॉस्पिटल में बोर्ड पर पंजीकृत चिकित्सक का नाम होता है, जबकि हॉस्पिटल संचालक जेडए राणा ही बच्चों से बड़ों तक मरीजों को देखते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed