पश्चिमी उत्तर प्रदेश: मेरठ में दो दिन में चार दोषियों को मृत्युदंड, पति की हत्या आरोपी महिलाओं में बढ़ी बेचैनी

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दो बहुचर्चित हत्याकांडों में अदालतों के फैसलों ने अपराधियों के बीच कड़ा संदेश दिया है। मेरठ में महज दो दिन के भीतर चार दोषियों को फांसी की सजा (मृत्युदंड ) सुनाई गई है। जेल सूत्रों के अनुसार, इन फैसलों के बाद पति की हत्या के मामलों में जेल में बंद अन्य महिला आरोपियों की बेचैनी बढ़ गई है जिसे देखते हुए जेल प्रशासन ने उनकी निगरानी बढ़ा दी है और उनकी काउंसिलिंग की जाएगी।

विज्ञापन