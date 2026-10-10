Muzaffarnagar News: दतियाना में पड़े सूखे ओले, जानसठ में हुई बारिश

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शुक्रवार सुबह अचानक मौसम ने करवट ली। देखते ही देखते आसमान में घने काले बादल छा गए और आकाशीय बिजली कड़कने लगी। सुबह करीब सवा नौ बजे ओलावृष्टि शुरू हुई। इसके बाद लगभग आधे घंटे तक तेज बारिश हुई।व चितौड़ा स्थित कृषि विभाग केंद्र के प्रभारी डॉक्टर यशपाल सिंह ने बताया कि ओलावृष्टि से धान की फसल को हल्का नुकसान पहुंचा है। यदि काफी देर तक ओलावृष्टि होती तो फसल को अधिक नुकसान हो सकता था। उन्होंने बताया कि ओलावृष्टि और बारिश से गन्ने की फसल को कोई नुकसान नहीं है।छपार क्षेत्र में बारिश, रोहाना में छाया अंधेरारोहाना कलां/छपार /भोपा बाईपास। क्षेत्र में शुक्रवार सुबह काले बादल छाए रहे। वाहनों चालकों को दिन में भी लाइटों का प्रयोग करना पड़ा। स्कूली बच्चे भी जहां तहां रुक गए और तेज बारिश भी हुई जिससे मौसम में ठंडक बढ़ गई। क्षेत्र के गांव खुड्डा, महरायपुर, छपार, छपरा, परेई, बढेड़ी में ओले के बाद बारिश हुई और हवा चली।