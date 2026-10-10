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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Muzaffarnagar News ›   Dry hailstones fell in Datiana; rain occurred in Jansath.

Muzaffarnagar News: दतियाना में पड़े सूखे ओले, जानसठ में हुई बारिश

Sat, 10 Oct 2026 01:38 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 01:38 AM IST
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Dry hailstones fell in Datiana; rain occurred in Jansath.
जानसठ क्षेत्र में हुई ओलावृष्टि और बारिश। स्रोतः संवाद
जानसठ। मौसम में उतार-चढ़ाव जारी है। शुक्रवार सुबह जिले में कहीं तेज बारिश हुई तो कहीं सूखे ओले पड़े। जानसठ क्षेत्र में ओलावृष्टि के बाद करीब आधे घंटे तक तेज बारिश हुई। बारिश के कारण ईंधन गीला होने से कोल्हू बंद हो गए, वहीं किसानों को गन्ने की छिलाई भी रोकनी पड़ी। धान की फसल को हल्का नुकसान पहुंचा है।
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शुक्रवार सुबह अचानक मौसम ने करवट ली। देखते ही देखते आसमान में घने काले बादल छा गए और आकाशीय बिजली कड़कने लगी। सुबह करीब सवा नौ बजे ओलावृष्टि शुरू हुई। इसके बाद लगभग आधे घंटे तक तेज बारिश हुई।
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व चितौड़ा स्थित कृषि विभाग केंद्र के प्रभारी डॉक्टर यशपाल सिंह ने बताया कि ओलावृष्टि से धान की फसल को हल्का नुकसान पहुंचा है। यदि काफी देर तक ओलावृष्टि होती तो फसल को अधिक नुकसान हो सकता था। उन्होंने बताया कि ओलावृष्टि और बारिश से गन्ने की फसल को कोई नुकसान नहीं है।
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छपार क्षेत्र में बारिश, रोहाना में छाया अंधेरा
रोहाना कलां/छपार /भोपा बाईपास। क्षेत्र में शुक्रवार सुबह काले बादल छाए रहे। वाहनों चालकों को दिन में भी लाइटों का प्रयोग करना पड़ा। स्कूली बच्चे भी जहां तहां रुक गए और तेज बारिश भी हुई जिससे मौसम में ठंडक बढ़ गई। क्षेत्र के गांव खुड्डा, महरायपुर, छपार, छपरा, परेई, बढेड़ी में ओले के बाद बारिश हुई और हवा चली।
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