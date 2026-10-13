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Muzaffarnagar News: एचबीएनसी और टीकाकरण में कम प्रगति पर मंडलायुक्त ने जताई नाराजगी

Tue, 13 Oct 2026 01:10 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर Updated Tue, 13 Oct 2026 01:10 AM IST
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Divisional Commissioner expresses displeasure over slow progress in HBNC and immunization.
सहारनपुर। नवजात शिशु देखभाल (एचबीएनसी) और नियमित टीकाकरण में कम प्रगति वाले क्षेत्रों पर मंडलायुक्त डॉ. रूपेश कुमार ने नाराजगी जताई है। उन्होंने अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही जिम्मेदार अधिकारियों व कर्मचारियों से स्पष्टीकरण लेने के साथ लापरवाही के लिए वेतन रोकने के भी निर्देश दिए।
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सोमवार को मंडलायुक्त डॉ. रूपेश कुमार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत चल रहे कार्यक्रमों की भौतिक और वित्तीय प्रगति की बिंदुवार समीक्षा की। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, नियमित टीकाकरण, एचबीएनसी, संस्थागत प्रसव, परिवार कल्याण और अन्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की स्थिति पर चर्चा हुई।
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मंडलायुक्त ने सहारनपुर के सढ़ौली कदीम, सरसावा और नानौता ब्लॉक में जननी सुरक्षा योजना के कम भुगतान पर नाराजगी जताई। इसके साथ ही कांशीराम कॉलोनी, सढ़ौली कदीम, चौकी सराय में कम टीकाकरण पर चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि किसी भी स्वास्थ्य कार्यक्रम में लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।
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वहीं, बैठक में उत्तर प्रदेश हेल्थ डैशबोर्ड पर सहारनपुर मंडल के प्रथम रैंक हासिल करने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम को बधाई दी। मंडलायुक्त ने इसे अधिकारियों और कर्मचारियों के सामूहिक प्रयास और बेहतर समन्वय का परिणाम बताया।

उन्होंने कहा कि उपलब्धि को बनाए रखने के साथ जिन संकेतकों में कमी है, उनमें भी तेजी से सुधार किया जाए। इस मौके पर एडी हेल्थ डॉ. लोकेश चंद्र गुप्ता, सीएमओ डॉ. शेर सिंह कक्कड़, संयुक्त निदेशक स्वास्थ्य कुमुद रानी, देवेंद्र सिंह आदि रहे।
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