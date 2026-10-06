Muzaffarnagar News: दो लोगों में डेंगू की पुष्टि, मेडिकल कॉलेज में भर्ती

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मुजफ्फरनगर। डेंगू बुखार का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। दो लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई है। दोनों ही मरीजों को उपचार के लिए मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया गया है। जनपद में डेंगू पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 13 पर पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग ने दोनों मरीजों के घर टीम भेजकर सोर्स रिडक्शन कराया।मच्छर जनित रोगों का प्रकोप धीरे-धीरे बढ़ रहा है। जिला मलेरिया अधिकारी अलका सिंह ने बताया कि दो लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई है। जिनमें एक खतौली और दूसरा रोगी मखियाली से है। दोनों मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया गया है।बताया कि दोनों के घरों पर टीम भेजकर सोर्स रिडक्शन एक्टिविटी कराई गई। उन्होंने कहा कि बरसात के बाद डेंगू के मामले बढ़ने की आशंका रहती है। लोगों को घर और आसपास पानी एकत्र नहीं होने देना चाहिए।डेंगू बुखार के लक्षणअचानक बुखार और सिर दर्द होना।जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द होना।आंखों के पिछले हिस्से में दर्द होना।जी मितलाना और उल्टी आना।मसूड़े, नाक, मुंह से खून आना।डेंगू से बचने को ये करें उपायपानी की टंकी और बर्तन को ढक कर रखें।पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहनें।मच्छरदानी लगाकर सोएं, मच्छरों से बचें।खिड़की, दरवाजे पर जाली लगवाएं।काम में आने वाले बर्तनों में पानी न जमा होने दें।